TSK:'Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan bölgeleri ve Şırnak kırsalına 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiş; silahlı dört terörist etkisiz hale Video