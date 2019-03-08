Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- TSK İlk Defa İdlib’de Devriye Geziyor

- TSK İlk Defa İdlib’de Devriye Geziyor

devriyenin fotoğrafları

( İDLİB ) - TSK ilk defa İdlib’de devriye geziyor İDLİB

Gesi İdlib Allah Rejim 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ilk defa, gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib bölgesinde devriye gezmeye başladı.
Suriye’nin İdlib ili “gerginliği azaltma bölgesi” ilan edilmiş ancak rejim güçleri bölgenin güneyini bombardımana tutmuş ve gerginlik tekrar yükselmişti. Rusya'da yapılan Soçi görüşmelerinde en fazla gündem olan İdlib’de asayişi sağlama tartışmasında ilk defa somut adım ortaya atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’de devriye gezmeye başladı.
İlk devriyenin 7’nci ve 8’inci gözlem noktalarının bulunduğu Tell Tukan ve El Sarman bölgeleri arasında yapıldığı öğrenildi. Devriyelerin zamanla tüm İdlib’de yapılacağı açıklandı. Umm Celal Bölgesi Yerel Meclisi Başkanı Daifallah El-Murr yaptığı açıklamada, silahsızlandırılmış bölgede devriye yapılmasında anlaşmanın sağlandığını ve rejimin bölgeye yaptığı topçu atışlarının engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı