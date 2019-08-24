Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi kurtardı Haberi

TSK helikopterleri Terme'de 17 kişiyi kurtardı Haberi

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından yüklenen video - Helikopterle kurtarma çalışmaları - Samsun 'un Terme ilçesinde, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi TSK'ye ait helikopterle tahliye edildi - Askeri personel mahsur kalan bir köpeği de helikoptere alarak kurtardıANKARA (AA) - Samsun 'un Terme ilçesinde sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle tahliye edildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün ve bugün Terme ilçesinde etkili olan sağanak sonrası su taşkınları meydana geldiği hatırlatıldı.Açıklamada, su taşkınları sonucunda mahsur kalanları kurtarmak amacıyla görevlendirilen TSK'ye ait helikopterle 17 kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.
Tahliyeye ilişkin görüntüler de basınla paylaşıldı. Görüntülerde, vatandaşların yanı sıra bölgede mahsur kalan bir köpek de askeri personel tarafından helikoptere alınarak kurtarılıyor.

Köpek Bild Helikopter Askeri Personel 

İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı