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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- TSK Halep’te Rus keşif uçağını düşürdü

- TSK Halep’te Rus keşif uçağını düşürdü

uçağın düşme anı

( HALEP ) HALEP

Keşif Uçağı İdlib Trol 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Halep’te bir Rus keşif uçağını düşürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK ve SMO Halep kırsalında bir Rus keşif uçağını düşürdü. Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği İdlib zirvesi sırasında, bölgede Rus uçaklarının yoğunlukla uçarken TSK ve SMO, kontrol noktalarını ortaya çıkarmak üzere olan uçağı vurdu. Moskova’da gerçekleştirilen İdlib zirvesinde alınan karara göre, bölgede ateşkes bu gece saat 00.01 itibariyle yürürlüğe girecek.
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