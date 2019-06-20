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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye - İDLİB

TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye - İDLİB

- Gözlem noktalarına askeri takviyeden detaylar İDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat içeren askeri konvoy yolladı.TSK, sabaha karşı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmatla takviye yaptı.

Zırhlı Araç Gesi İdlib Askeri Konvoy 

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