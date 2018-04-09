TSK’dan teröristlere Şemdinli’de büyük darbe

-Mağara içerisinde ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detay



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli Derecik Balkayalar bölgesinde teröristlerin depo olarak kullandıkları 3 katlı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdi. TSK, Şemdinli Derecik Balkayalar bölgesinde devam eden operasyonlarda, bölücü terör örgütünün karargah, depo ve barınak olarak kullandığı 3 katlı 8 bölmeli mağarada mühimmat, el yapımı patlayıcı malzemeleri ve bir tondan fazla yaşam malzemesi bulunarak imha etti.

