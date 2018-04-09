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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TSK’dan teröristlere Şemdinli’de büyük darbe

TSK’dan teröristlere Şemdinli’de büyük darbe

TSK’nın mağaraya girişi

Gesi Terör Örgütü Teröristler 

-Mağara içerisinde ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli Derecik Balkayalar bölgesinde teröristlerin depo olarak kullandıkları 3 katlı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirdi. TSK, Şemdinli Derecik Balkayalar bölgesinde devam eden operasyonlarda, bölücü terör örgütünün karargah, depo ve barınak olarak kullandığı 3 katlı 8 bölmeli mağarada mühimmat, el yapımı patlayıcı malzemeleri ve bir tondan fazla yaşam malzemesi bulunarak imha etti.
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