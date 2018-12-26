Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TSK'daki FETÖ'nün kripto elamanlarına operasyon: 21 gözaltı

TSK'daki FETÖ'nün kripto elamanlarına operasyon: 21 gözaltı

emniyet arşivi

( İZMİR -ARŞİV)- İzmir merkezli 9 ildeki operasyonda 21 zanlı gözaltında İZMİR

Polis Askeri Öğrenci Akalan Yakalama Kararı Kripto 


- İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şahıs gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto elamanlarına yönelik İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta operasyonun düğmesine basıldı. Ardışık aramalarda tespit edilen 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda, şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı