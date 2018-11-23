Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
TSK’da FETÖ yapılanmasında 3 kişi tutuklandı

TSK’da FETÖ yapılanmasında 3 kişi tutuklandı

ARŞİV-

Askeri Öğrenci Adli Kontrol Sözleşmeli Er Uzman Çavuş Sözleşmeli 

-Zanlıların adliyeye getirilmeleri
-Adliye detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada önceki gün Zonguldak merkezli 6 ilde gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrol şartıyla, biri ise serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik olarak önceki gün Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonda astsubaylar E.K., O.İ., İ.Ç., uzman çavuşlar S.Ö., Ş.Y., T.A., uzman erbaş M.E., sözleşmeli er T.K., üsteğmenler M.D. ve S.K. ile KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci Y.U. emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesine sevk edilmişlerdi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcısındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 11 kişiden astsubaylar O.İ. ve Ş.A. ile askeri öğrenci Y.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişi ise serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Vatandaş Askerine Böyle Sahip ÇıktıVatandaş Askerine Böyle Sahip Çıktı
Uzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör AyırdıUzman Çavuş Olan İki Kardeşi Terör Ayırdı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı