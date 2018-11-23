TSK’da FETÖ yapılanmasında 3 kişi tutuklandı

-Zanlıların adliyeye getirilmeleri

-Adliye detay



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada önceki gün Zonguldak merkezli 6 ilde gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrol şartıyla, biri ise serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik olarak önceki gün Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonda astsubaylar E.K., O.İ., İ.Ç., uzman çavuşlar S.Ö., Ş.Y., T.A., uzman erbaş M.E., sözleşmeli er T.K., üsteğmenler M.D. ve S.K. ile KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci Y.U. emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesine sevk edilmişlerdi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcısındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 11 kişiden astsubaylar O.İ. ve Ş.A. ile askeri öğrenci Y.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişi ise serbest bırakıldı.

