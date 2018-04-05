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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
TSK, AFAD ve Kızılay ekiplerinden insani yardım - AFRİN

TSK, AFAD ve Kızılay ekiplerinden insani yardım - AFRİN

- Afrin 'de insani yardım faaliyetleri - Ekiplerin gıda ve hijyen malzemeleri dağıtı - TSK tarafından paylaşılan yardım faaliyetleri Afrin 'de insani yardım faaliyetleri - TSK, AFAD ve Kızılay ekipleri yaklaşık 30 köyde gıda ve hijyen malzemesi dağıttıANKARA (AA) - Afrin 'de halka insani yardım malzemesi ulaştırıldı.Genelkurmay Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle Afrin 'de yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.TSK, AFAD ve Kızılay ekiplerinin yaklaşık 30 köyde gıda ve hijyen malzemesi dağıtmasına yer verilen görüntülerde, yardım yapılan köylerin isimleri de yer aldı.

Yardım Malzemesi Bakanlık İnsani Yardım 

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