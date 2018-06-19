TSK: '17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı
-Hava harekatında imha edilen mevziler -Uçakların pistten hareketi
( ANKARA ) TSK: "17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir"