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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
TSK: '17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı

TSK: '17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı

-ARŞİV-

Mühimmat Deposu 

-Hava harekatında imha edilen mevziler
-Uçakların pistten hareketi

( ANKARA ) TSK: "17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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