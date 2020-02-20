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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- TSK, 11 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi

- TSK, 11 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi

olay yerinden detay

( İDLİB ) İDLİB

Çatışma İdlib Rejim 


- İdlib'in doğusundaki Neyrab köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan top ateşi sonucu, 11 Esad rejimi unsuru etkisiz hale getirildi.
Suriye Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı top atışı sonucu 11 Esad rejimi unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Öte yandan, Neyrab köyünde SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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