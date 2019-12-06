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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Truva Atı Kısa Film Festivali, ödül töreni ile tamamlandı

Truva Atı Kısa Film Festivali, ödül töreni ile tamamlandı

Festival öncesi görüntüler

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-Konserden görüntüler
-Protokolden görüntüler
-Seyircilerden görüntüler
-Prof. Dr. Hülya Önal'ın konuşması ödül töreni

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve 3 gün süren Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali ödül töreni ile son buldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali bu yıl 4-6 Aralık tarihleri arasında düzenlendi.
Kısa filmlerin yarıştığı festivalin açılış töreni çarşamba günü Troya Kültür Merkezi'nde yapılmıştı. Bu akşam galası yapılan festivale 3 gün boyunca Murat Şeker, Özge Özberk, Semir Aslanyürek, Birol Güven ve İlhan Poyraz gibi sinema dünyasının ünlü isimleri katıldı.
Festival boyunca her gün sektöre ve sinemaya yönelik söyleşiler yapılırken, yerli ve yabancı kısa filmler de jüri üyeleri ve sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Bu akşam saat 19.00’da İçdaş Kongre Merkezi’nde yapılan festivalin gala gecesi de renkli görüntülere sahne oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın da katıldığı program, ‘Sarpedon’ grubunun mini konseri ile başladı.
Konser sonrası festivalin hazırlanışı ile ilgili ilk günden bugüne kadar uzanan bir tanıtım videosu yayınlandı. Keyif dolu anların yaşandığı gecede 3’üncülük ödülünü ‘Servis’ isimli filmiyle Ramazan Kılıç, 2’incilik ödülünü ise ‘Acil Çırak Aranıyor’ isimli filmiyle Osman Çakır kazandı. Kısa film yarışmasını zirvede tamamlayan isim ise ‘İlk Çiçek’ isimli filmiyle Merve Çaydere Dobai oldu. "Bu yolun henüz çok başındayız" Festivalin düzenlenmesinde başrol oynayan isimlerden olan Prof. Dr. Hülya Önal, gala gecesinde bir konuşma yaparak, “Çanakkale’de bir film festivali kültürü yerleştirmek ve gelenek oluşturmak için çıktığımız bu yolun henüz çok başındayız. Hazırlıklarını 1 yıl boyunca ilmek ilmek dokuğumuz festivalimizin 3. yılında da nitelik çıtasını düşürmeden, dolu dolu 3 gün yaşayarak ödül töreni gecemize kadar geldik. Sadece festivalimizde değil, yaptığımız tüm bilimsel ve sanatsal çalışmalarımızı, projelerimizi ve etkinliklerimizi; daha çok çalışmayı, daha çok üretmeyi, bu özel coğrafyada yaşıyor olmanın verdiği bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.
Festivalin gala gecesi, birincilik ödülünü kazanan Merve Çaydere Dobai’nin ‘İlk Çiçek’ filminin izlenmesiyle son buldu. (MUR-
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