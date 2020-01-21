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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Trump: “Zaman kötümser değil iyimser olma zamanıdır” - ABD Başkanı Donald Trump, WEF 50. yıl açılış konuşmasını yaptı

- Trump: “Zaman kötümser değil iyimser olma zamanıdır” - ABD Başkanı Donald Trump, WEF 50. yıl açılış konuşmasını yaptı

trump açıklama

( DAVOS ) - Trump: “Zaman kötümser değil iyimser olma zamanıdır”- ABD Başkanı Donald Trump, WEF 50. yıl açılış konuşmasını yaptı DAVOS

İngiltere Trump 


- ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forum (WEF) 50. yıl açılışında konuşma yaparak, “Zaman kötümser olma değil, iyimser olma zamanıdır” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forum’un (WEF) 50. yıl açılış konuşmasını yapmak üzere sahnede yerini aldı. Trump, konuşmasına ABD’nin Başkanlığını yaptığı süre boyunca ülkede yaşanan gelişmelerden söz ederek “Amerikan rüyası geri döndü, her zamankinden de büyük ve daha iyi bir şekilde” ifadelerini kullanırken, Çin’le gerçekleştirilen ekonomik anlaşmaya değinerek “Çin ile olan ilişkimiz muhtemelen daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı” dedi.
Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında “harika bir Başbakan” ifadelerini kullanmasının ardından Brexit anlaşmasına değinerek, Johnson’la büyük bir ticari anlaşmaya imza atmak istediğini belirtti.
Başkan Trump, Greta Thunberg ve diğer iklim aktivistlerine gönderme yaparak “Kıyamet kehanetlerini reddetmeliyiz. Zaman kötümser olma değil iyimser olma zamanıdır” ifadelerini kullandı.
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