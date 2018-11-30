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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Trump Ve Abe Önemli Toplantı Öncesi Bir Araya Geldi

- Trump Ve Abe Önemli Toplantı Öncesi Bir Araya Geldi

Abe - trump

( BUENOS AIRES ) - Trump ve Abe önemli toplantı öncesi bir araya geldi BUENOS AIRES

Terörle Mücadele Toplantı Trump Siber Güvenlik 


- ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe bir araya geldi. ABD, Hindistan ve Japonya liderlerinin düzenleyeceği, Hint-Pasifik 3’lü görüşmesinden önce ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geldi. Toplantının basına açık kısmında samimi tavırlar sergileyen iki lider ardından görüşmelerine basına kapalı olarak devam etti. ABD, Hindistan ve Japonya liderlerinin düzenleyeceği üçlü görüşmede, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele, denizcilik ve siber güvenlik gibi çok taraflı çıkarlara ilişkin görüşülmesi bekleniyor.
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