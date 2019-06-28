Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Trump Ve Abe G20'de Bir Araya Geldi - İkili Ticaret Masada İzle

- Trump Ve Abe G20'de Bir Araya Geldi - İkili Ticaret Masada İzle

görüşme

Fabrika Asad Teknoloji 

-detay

( OSAKA ) - Trump ve Abe G20'de bir araya geldi- İkili ticaret masada OSAKA

- ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, karşılıklı yarar sağlayacak ikili ticaretin şartlarının aranması konusunda mutabık kaldı. ABD Başbakanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Japonya'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Zirvesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ağırlıklı olarak ikili ticaret konularının masaya yatırıldığı öğrenilirken, ikilinin ABD ve Japonya'nın karşılıklı yarar sağlayabileceği ikili ticaretin şartlarının olgunlaştırılması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Ayrıca Trump'ın Japonya'nın son zamanlarda ABD'deki otomotiv fabrikası yatırımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedilirken, görüşmede Çin'in 5G teknolojisi alanındaki hızlı gelişiminin de masaya yatırıldığı ifade edildi. Görüşmede Kuzey Kore konusunda işbirliği içinde çalışmaya devam edilmesi konusunda da mutabık kalındı.
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı