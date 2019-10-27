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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ? - ABD Başkan Donald Trump’ın sosyal medyadan yaptığı “Az önce çok büyük bir şey oldu” açıklaması merak uyandırdı - Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürül..

- Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ? - ABD Başkan Donald Trump’ın sosyal medyadan yaptığı “Az önce çok büyük bir şey oldu” açıklaması merak uyandırdı - Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürül..

Operasyonun gerçekleştirildiği bölgeden sosyal medya görüntüsü

(WASHINGTON) - Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?- ABD Başkan Donald Trump’ın sosyal medyadan yaptığı “Az önce çok büyük bir şey oldu” açıklaması merak uyandırdı- Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı WASHINGTON

Sosyal Medya İdlib 


- ABD Başkan Donald Trump’ın sosyal medyadan yaptığı “Az önce çok büyük bir şey oldu” açıklaması merak uyandırdı. Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklinde açıklama yaptı. Beyaz Saray da TSİ 16.00'da Trump’ın, "büyük bir açıklama" yapacağını duyurdu. Durum, ABD medyasınca DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı. Öte yandan, sosyal medyada İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü gizli operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.
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