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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Trump’tan İran’a yanıt: 'Cevabımızı öğreneceksiniz”

- Trump’tan İran’a yanıt: 'Cevabımızı öğreneceksiniz”

trumpın açıklaması

(WASHINGTON) - Trump’tan İran’a yanıt: "Cevabımızı öğreneceksiniz” WASHINGTON

İran Uluslararası Trump 


- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD’ye ait olan İHA’yı düşürmesinin büyük bir hata olduğunu belirterek yaşanan olaya karşı cevaplarını herkesin öğreneceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın Oval Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşme esnasında basının sorularını yanıtlayan Trump, İran ile yaşadıkları İnsansız Hava Aracı

krizi hakkında açıklamalarda bulundu. İran’ın, ABD’ye ait olan İHA’yı düşürmesinin çok büyük bir hata olduğunu yineleyen Trump, “Bu drone açık bir şekilde uluslararası sulardaydı, bunu tamamen belgeledik. Bunu bilimsel olarak belgeledik sadece söz olarak değil” dedi.
Trump gazetecilerin ABD’nin yaşanan olaya karşı cevabının ne olacağı yönündeki soruya ise, “Bunu öğreneceksiniz, açıkçası bu konu hakkında çok konuşmayacağız. Öğreneceksiniz” dedi.

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