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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trump'tan İklim Zirvesi'ne 'beklenmedik ziyaret' - NEW YORK

Trump'tan İklim Zirvesi'ne 'beklenmedik ziyaret' - NEW YORK

Trump'tan İklim Zirvesi'ne "beklenmedik ziyaret" - NEW YORK - ABD Başkanı Trump'ın gelişi ve açıklaması - ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik bir şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa neden olduBİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

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