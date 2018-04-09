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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trump'tan Esed rejimine 'ultimatom' (1) - WASHINGTON

Trump'tan Esed rejimine 'ultimatom' (1) - WASHINGTON

Trump'tan Esed rejimine "ultimatom" (1) - WASHINGTON - ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları Trump'tan Esed rejimine "ultimatom" - ABD Başkanı Trump: - "Bölgedeki durumu oldukça yakından takip ediyoruz. Ordumuzla ve diğer ilgili kişilerle görüşüyoruz. Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz" - "(Askeri seçeneklerin masada olup olmadığı) Hiçbir seçenek masanın dışında değil" - "(Rusya Devlet Başkanı Putin'in de sorumlu olup olmadığı) "Olabilir. Herkes bir bedel ödeyecek. O da ödeyecek, herkes ödeyecek"WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullanması ile ilgili olarak, "Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında, Suriye'de Esed rejiminin son kimyasal silah saldırısıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalar yaptı.Kimyasal silah saldırısını "barbarca" şeklinde niteleyen ve hayatını kaybeden sivillerin görüntülerinin herkesin içini burktuğunu kaydeden Trump, "Bölgedeki durumu oldukça yakından takip ediyoruz. Ordumuzla ve diğer ilgili kişilerle görüşüyoruz. Bu, insanlıkla ilgili bir durum; bunun olmasına izin verilemez. Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde (bu konuyla ilgili) ana kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.
Sözlerinin devamında bu tür katliamların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Trump, çok kısa süre içinde, hatta belki de gün bitmeden bir karara varabileceklerini söyledi.

- "Askeri seçenek masanın dışında değil"Askeri seçeneklerin masada olup olmadığıyla ilgili soruya, "Hiçbir seçenek masanın dışında değil." diye cevap veren Trump, saldırının sorumlularıyla ilgili olarak da, "Eğer Rusya, Suriye, İran ya da hepsi beraberse bunu göreceğiz ve cevapları yakında öğreneceğiz." dedi.
- Trump'tan Putin'e göndermeRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de saldırıdan dolayı sorumluluk taşıyıp taşımadığına ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "Olabilir. Herkes bir bedel ödeyecek. O da ödeyecek, herkes ödeyecek." değerlendirmesini yaptı.Suriye, Rusya ve İran'ın saldırıdan sorumlu olmadıkları söylediklerini dile getiren Trump, kendisinin saldırının faili veya failleri konusunda fazla şüphesinin olmadığını, ancak generallerin kısa süre içinde buna bakacaklarını ifade etti.
Trump'ın bugün akşam saatlerinde (Yerel saatle) ABD ordusundan üst düzey komutanlarla da bir ara gelmesi bekleniyor.Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump, Beşşar Esed'i "hayvan" olarak tanımlamış ve saldırının sorumlularının "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.

Muhalifler Kimyasal Silah Kabine Toplantısı Saldırı Basın Mensupları 

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