Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Trump'tan Daytona 500 yarışlarında gövde gösterisi İzle

- Trump'tan Daytona 500 yarışlarında gövde gösterisi İzle

ABD Başkanı Trump'ın konvoyu

Yarış Araba Yarışı Açılış Töreni Makam Aracı Gösteri Uçuşu 

-Trump'ın konuşması
-Uçak gösterisi
-Detaylar

( FLORIDA ) FLORIDA

- ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı Daytona 500’ün açılış töreninde makam aracı ile pistte tur attı, ardından ilk yarışın startını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen NASCAR'ın en prestijli yarışı olarak kabul edilen Daytona 500'ün açılış töreninde yarış öncesi başkanlık konvoyu ile pistte tur attı. Eşi Melania Trump ile birlikte alkışlar arasında sahneye çıkarak dört dakikalık kısa bir konuşma yapan Trump, yarışın startını verdi. Yarışların yapıldığı Daytona Beach kentinde kırmızı alarm verildi.
Güvenlik en üst seviyeye çıkartıldı. Otomobil yarışlarına yaklaşık 100 bin Trump hayranının katıldığı belirtildi. Daytona 500 otomobil yarışlarında ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Trump, ABD'de geleneksel hale gelen otomobil yarışlarına katılan 4. ABD Başkanı oldu. Ronald Reagan, George H.W. Bush ve George W. Bush da NASCAR Daytona 500 araba yarışlarına katılıp start vermişti. Donald Trump ve eşi Melania Trump, Daytona 500 yarışlarını bir süre izledikten sonra West Palm Beach'deki evlerine döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Aslan seriyi sürdürdüAslan seriyi sürdürdü
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı