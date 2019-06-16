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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Trump Şehrinin Temeli Atıldı

- Trump Şehrinin Temeli Atıldı

Temel atma töreni

İran İsrail 

-Netanyahu'nun konuşması

( TEL AVİV ) - Trump şehrinin temeli atıldı TEL AVİV

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in işgal ettiği Golan Tepelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın adını taşıyacak şehrin temelini attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin Golan Tepelerindeki İsrail işgalini tanıyan ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür olarak, Trump’ın adına bir yerleşim yeri açacağını ilan etmişti. Bugün Netanyahu, “Ramat Trump” adlı yerleşim yerinin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Netanyahu, “Geçtiğimiz 10 yılda Suriye sınırında olmasaydık, neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu uzantısı olan Hizbullah'ın sınıra ve genel olarak Suriye'ye hakim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Trump, 25 Mart'ta Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını ilan eden bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
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