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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Trump: “Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı”

- Trump: “Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı”

trumpın açıklaması

(WASHINGTON) WASHINGTON

Trump 


- ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili, “Bir önceki yönetimde bunlar daha iyi yapılabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı” dedi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Beyaz Saray’da görüşen Donald Trump, Türkiye’ye S-400 krizi sebebi ile yaptırım yapılıp yapılmayacağı konuyla ilgilendiklerini belirterek, "O konuya bakıyoruz, birçok sebepten dolayı çok zor bir durum. Bir önceki yönetimde bunlar daha iyi yapılabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı. Bu çok kötüydü” ifadelerini kullandı. "Yaptırım konusunda henüz bir açıklamamız yok" diyen Trump konuyla ilgilendiklerini belirtti.
Trump, Rutte ile görüşmesinden önce ABD Engelliler Olimpiyat Ekibini kutlamak için düzenlenen etkinlik sırasında gazetecilerin odadan çıkarıldığı anda gelen Türkiye'ye yaptırım olup olmayacağı sorusuna ise, "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" şeklinde cevap vermişti.
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