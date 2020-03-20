-Basın toplantısı

-Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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(WASHINGTON) - Trump: “Öğrenci kredilerinin geri ödemeleri 60 gün süreyle durduruldu”- Meksika’ya olan geçişler 30 gün süreyle sınırlandırılıyor WASHINGTON



- ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, öğrenci kredilerinin geri ödemelerini 60 gün süreyle askıya aldıklarını duyurdu. Korona virüsün küresel ekonomiye vurduğu darbe her geçen gün daha da büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği basın toplantısında korona virüs salgını nedeni ile federal hükümetin 60 gün süreyle öğrenci kredilerinin geri ödemesini askıya aldığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, ihtiyaç olması durumunda bu sürenin daha da uzatılabileceğini kaydetti.

Trump, korona salgınıyla mücadele kapsamında halkın sıklıkla yöneldiği büyük marketleri de kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

ABD, Meksika’ya olan sınırında kısıtlamaya gidiyor ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise korona virüs önlemleri kapsamında Meksika sınırında seyahat kısıtlamasının başlatılacağını duyurdu. Pompeo, zorunlu seyahatler dışında geçişlere izin verilmeyeceğini, söz konusu kısıtlamanın 30 gün süreceğini bildirdi. Bakan Pompeo, ABD-Meksika sınırının dünyanın en kalabalık sınırlarından biri olduğunu da ifade etti.





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