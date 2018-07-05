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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trump, New York’taki özgürlük heykelinde protesto edildi Video

Trump, New York’taki özgürlük heykelinde protesto edildi Video

Polislerin protestocuyu ikna etme çabaları

( NEW YORK ) NEW YORK

Özgürlük Politika Yabancı Turist Ziyaretçiler Yükselen 


- ABD’nin sembolü olan, New York’ta bulunan Özgürlük Heykeli'nin tepesine çıkan kadın protestocuyu polis, uzun uğraşlar sonrasında ikna ederek çıktığı yerden indirdi. ABD’nin New York eyaletinde Manhattan’daki gökdelenler ve şehrin hemen önündeki özgürlük adasında yükselen, 93 metrelik Özgürlük Heykeli'ne tırmanarak Trump’ın göçmen politikalarını protesto eden bayan gösterici polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. New York Polisi yaptığı açıklamada, bir kadın protestocunun heykele tırmanarak çıktığı bölümden ikna edilerek indirildiğini duyurdu. Özgürlük Heykeli'nin çevresinde günün erken saatlerinde 7 protestocunun gözaltına alındığını ve kadın protestocunun öğleden sonra pankart asma eylemini gerçekleştiren grupla ilişkisi olup olmadığının araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikalarını eleştiren bir grup protestocu, heykele, göçmenlik polisi ICE’nin kapatılmasını isteyen bir pankart astı. Polis pankartı asan 7 protestocuyu tutukladı. ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı nedeniyle oldukça daha fazla yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Özgürlük Heykeli protesto eylemlerinin ardından kapatıldı, içeride bulunan ziyaretçilerin de dışarı çıkartılarak adadan botlarla tahliye edildiği belirtildi.
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