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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Trump, Meksika Sınırına Asker Gönderiyor İzle

- Trump, Meksika Sınırına Asker Gönderiyor İzle

ABD Yurtiçi Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'im açıklaması

(WASHINGTON) - Trump, Meksika sınırına asker gönderiyor WASHINGTON

Kaçak Göçmen Basın Açıklaması Sınır Güvenliği Harekete Geç Askeri Personel 


- ABD Yurtiçi Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika sınırındaki eyaletlerin valilerinin ABD-Meksika sınırına asker gönderdiğini söyledi.

ABD Yurtiçi Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika’ya siniri olan eyaletlerin valileri ABD-Meksika sınırına Ulusal Muhafız güçlerini yerleştirmek için harekete geçti. Nielsen sınırdaki kaçak göçmen trafiğini kastederek, “Tehdit gerçek” ifadelerini kullandı ve Trump’ın ilgili tasarıyı imzaladığını duyurdu. Nielsen yaptığı basın açıklamasında, “Çok basitçe söylemek istiyorum. Sınır güvenliği, yurt güvenliğidir, ulusal güvenliktir” diye söze başlayan Nielsen, Trump’ın, “Egemen uluslar sınırlarını koruyamazsa egemen ulus olmaktan çıkarlar” sözlerini hatırlattı. Alınan tüm önlemlere rağmen her geçen gün sınırdaki kanun dışı aktivitelerin arttığını belirten Nielsen, “Hali hazırda yürürlükte olan sınır kanunları ABD halkını hayal kırıklığına uğrattı. Suçluları ödüllendiriyor, cezalandırmıyor. Ve bu ulusal ekonomimizi etkiliyor” dedi.
Trump, sosyal medyada yayınladığı bir mesajda,“Sınır yasalarımız zayıf. Demokratlar yolumuzda duruyor. Bugün etkili önlemler alacağız” demişti. Trump yaptığı açıklamada ayrıca “İşleri askeri olarak yapacağız. Duvarımız oluncaya ve düzgün bir güvenlik sağlanıncaya kadar sınırımızı asker ile koruyacağız” dedi Seçimler sırasında söz vermiş olduğu, “Duvar” konusunda bir türlü istediği maddi desteği bulamayan Trump’ın konuya askeri çözüm getirmeye çalıştığı biliniyor. ABD Federal yasaları askeri personelin ABD sınırları içerisinde kongre tarafından özel izin olmadıkça güvenlik gücü olarak kullanılmasına izin vermiyor. Ancak geçen 12 yıl içerisinde ABD başkanları tarafından iki kez Ulusal Muhafızlar sınır güvenliğini artırmak ve desteklemek için görevlendirilmişti. Nielsen’in açıklamasına göre Trump Ulusal Muhafızları eski ABD Başkanı George W Bush’un görevlendirdiği gibi ABD gümrük ve Sınır güvenliği personeline destek için görevlendirecek. 2010 yılında eski Başkan Barrack Obama da 1200 Ulusal Muhafız personelini sınır güvenliği için görevlendirmişti. Şubat ayında ABD-Meksika sınırını kanuna aykırı şekilde ihlal eden 36,695 tutuklama gerçekleşmişti.
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