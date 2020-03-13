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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Trump, Kovid-19 nedeniyle 'ulusal acil durum' ilan etti

Trump, Kovid-19 nedeniyle 'ulusal acil durum' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle ülke genelinde ' ulusal acil durum ' ilan ettiğini açıkladı.

Koronavirüs Basın Toplantısı Toplantı Milyar Dolar Kriz Merkezi 


Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid - 19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiğini savunan Trump, Dünya Sağlık Örgütünün virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına işaret etti.Trump, ' Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar iki büyük kelime. ' ifadesini kullanrak, böylece 50 milyar dolara kadar acil durum fonuna erişime kapı açılacağını kaydetti.

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