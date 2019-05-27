- Trump Japonya’nın Yeni F-35 Planlarını Açıkladı



- ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yaklaşık 105 adet yeni F-35 Lightning II savaş uçağı almayı planladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Japonya temaslarına devam ediyor. Başkan Trump, Başbakan Shinzo Abe ile Akasaka Sarayı'nda gerçekleştirdiği ortak nasın toplantısında Japonya'nın yaklaşık 105 adet yeni F-35 Lightning II savaş uçağı almayı planladığını duyurarak, bunun şimdiye kadarki en büyük filo siparişi olduğuna dikkat çekti. Trump, "ABD, Japonya’nın savunma yeteneklerini geliştirme çabalarını destekliyor, son aylarda onlara büyük miktarda askeri teçhizat gönderdik" dedi.



