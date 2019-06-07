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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Trump, İrlanda’da protesto edildi

- Trump, İrlanda’da protesto edildi

Donald Trump balonu

İngiltere Protesto İrlanda 

-Pankart detayı
-Protestodan görüntü
-Trump karşıtı sloganların atılması
-Detay
-Yürüyüşten detaylar
-Sloganların atılması

( DUBLİN ) DUBLİN

- ABD Başkanı Donald Trump, temaslarda bulunmak üzere 2 günlük ziyaret düzenlediği İrlanda’da protesto edildi. Üç günlük İngiltere ziyaretinde son olarak Normandiya Çıkarması yıldönümü törenlerine katılan ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda’ya geçti. Trump, başkan olarak ilk kez ziyaret ettiği İrlanda’da protestolarla karşılandı. Trump, Başkent Dublin’de geniş kitleler tarafından protesto edildi. İki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak olan Trump’a karşı eyleme 10 bin kişi katıldı.
“Donald Trump defol”, “Sesimizi duy”, “Donald Trump hoş gelmedin” sloganlarının yükseldiği protesto gösterisinde, sembol haline gelen Trump balonu da yer aldı. Eylemin ardından binlerce kişi Dublin’in meşhur O'Connell Caddesi'ne yürüdü.
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