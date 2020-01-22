Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

- Trump, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Trump Salih görüşme

( ERBİL ) ERBİL

İsveç Toplantı 


- ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile görüştü. ABD Başkanı Donald Trump, İsveç’te düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Trump sonrasında, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’le görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan, Iraklı Hizbullah Tugayları, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine karşı çıkmış, Salih’i Trump ile görüşmeme konusunda uyarmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Oriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya GetirdiOriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya Getirdi
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı