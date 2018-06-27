Trump'ın seyahat yasağı protesto edildi - NEW YORK Video
- Protestocuların slogan atması - Protestocuların taşıdığı pankartlar - Basın açıklamaları - Grubun slogan atarak yürümesiNEW YORK - Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 5 ülke ile Kuzey Kore ve Venezuela'yı kapsayan seyahat yasağını Anayasaya uygun bulan ABD Yüksek Mahkemesi, yüzlerce Amerikalı Müslüman ile onlara destek veren farklı din ve etnik kökenden Amerikalı tarafından New York kentinin Aşağı Manhattan bölgesinde protesto edildi.