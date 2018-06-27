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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trump'ın seyahat yasağı protesto edildi - NEW YORK

Trump'ın seyahat yasağı protesto edildi - NEW YORK

- Protestocuların slogan atması - Protestocuların taşıdığı pankartlar - Basın açıklamaları - Grubun slogan atarak yürümesiNEW YORK - Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 5 ülke ile Kuzey Kore ve Venezuela'yı kapsayan seyahat yasağını Anayasaya uygun bulan ABD Yüksek Mahkemesi, yüzlerce Amerikalı Müslüman ile onlara destek veren farklı din ve etnik kökenden Amerikalı tarafından New York kentinin Aşağı Manhattan bölgesinde protesto edildi.

Protesto Etnik Köken Gesi Seyahat Yasağı 

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