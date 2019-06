- Trump’ın Küba seyahat yasağı tam bir hayal kırıklığı - Son ABD’li turistler Küba’dan hayal kırıklığıyla ayrıldı

-Sierra Maestra San Francisco terminali

- ABD'li turistler Trump'ın Küba'ya seyahat yasağıyla hayal kırıklığına uğradı. ABD'nin Küba'ya seyahat yasağı koymasının ardından dünya devi kruvaziyer firmalarından biri olan Royal Caribbean'ın 'Empress of the Sea' adlı kruvaziyer gemisi yüzlerce yolcusuyla Küba'nın başkenti Havana'dan Çarşamba günü ayrıldı. Havana'dan yüzlerce yolcunun ellerinde Küba bayrakları ayrılırken, sahilde yaşayan Küba halkı insanları üzüntüyle uğurladı. 'Empress of the Sea' adlı kruvaziyer gemisinden ABD'li turist Kira Clark, "Burada ABD'dekinden farklı bir politik sistem var ama bence insanlar bir bütün olarak harika ve kruvaziyer ile her yere seyahat edebiliyorsunuz. Dünyanın en özgür ülkesi olduğumuzu düşündüğümüzde, bir yere gitmemizin yasaklanması biraz ironik" dedi.

Carnival Corporation, Royal Caribbean ve Norwegian Cruise Lines gibi ABD'deki başlıca kruvaziyer şirketleri Çarşamba günü Küba güzergahlarını iptal ettiklerini, güzergahlarını Karayipler'deki yeni limanlara yönlendirdiklerini açıklamıştı. Aynı gün Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği tarafından yapılan açıklamada ise, yeni düzenlemelerin halihazırda olan 800 bin rezervasyonun etkilendiğini bildirmişti. 'Empress of the Sea' adlı kruvaziyer gemisinden başka bir ABD'li turist olan Nick Ferrero yasak hakkında, "Bu karar beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun için artık bir neden olduğunu sanmıyorum. Yolculuk harikaydı, herkes her zaman çok iyiydi ve arkadaşça davrandı. Siyasi durumu anlıyorum ama bu karara katılmıyorum" ifadelerini kullandı. Küba Turizm Bakanlığının verilerine göre, ABD'den yapılan kruvaziyer yolculukları 2018’de 340 bin Amerikalıyı Küba'ya getirdi ve bu rakam bu rakam önceki yıldaki rakamı ikiye katladı. ABD, Kanada'dan sonra Küba'ya yapılan gemi seyahatlerinin ikinci büyük kaynağı. Ayrıca 298 bin ABD vatandaşı Küba'yı özel gemi, uçak gibi başka yollarla ziyaret etti. Devlet Başkanı Raul Castro ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın teşvik ettiği ikili ilişkilerin çözülmesinin bir sonucu olarak 2016 yılında Küba'ya ilk gemiler geldiğinden beri, her iki kıyıdaki binlerce şirket gelişen sanayiden yararlanmıştı. ABD'nin son hamlesi, Küba ve Havana için önemli bir gelir kaynağı olan ana kanallardan birini etkileyecek. ABD geçtiğimiz haftalarda, Küba'yı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya verdiği destekten dolayı cezalandırmak için Havana'ya karşı çeşitli tedbirler almıştı. ABD-Küba ilişkileri, Trump’ın cumhurbaşkanı olmasından bu yana, Obama’nın başlattığı ve yeniden kurulan diplomatik bağları koruyarak soğuk savaş söylemine geri dönen detenti kısmen geri alan başkanlıktan bu yana sertleşti. ABD-Küba ilişkileri, Trump’ın devlet başkanı olmasından bu yana gerginleşti.