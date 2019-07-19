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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Trump’ın Hedef Gösterdiği Ilhan Omar'a Büyük Destek

- Trump’ın Hedef Gösterdiği Ilhan Omar'a Büyük Destek

karşılama görüntüleri

( MİNNESOTA ) - Trump’ın hedef gösterdiği Ilhan Omar'a büyük destek MİNNESOTA

Kalaba Tezahür Alabalık Tezahürat Felaket 


- ABD'nin Minnesota eyaletinden Demokrat Parti Kongre üyesi olan Somali asıllı Ilhan Omar, memleketi Minnesota’ya gelişinde havalimanında büyük bir kalabalık tarafından tezahüratlarla karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından ırkçı söylemlerle hedef gösterilen Müslüman kongre üyelerinden Ilhan Omar'a ABD toplumu ve siyasetinden gelen destek her geçen gün büyüyor. Trump'ın, Somali asıllı Kongre üyesi IIhan Omar'ı hedef alan söylemleri sonrasında Omar, gittiği memleketi Minnesota eyaletinde birçok siyasetçi, aktivist ve kalabalık tarafından havaalanı çıkışında çiçek ve tezahüratlarla karşılandı. Omar, “Evine hoş geldin IIhan”, “Hangi taraftasın Trump”, “Irkçı Trump”, “Özgürlük tarafındayız” sloganlarıyla karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren kongre üyeleri Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'in göçmen kökenli olduğuna dikkat çekerek ana vatanları için “dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler” ifadesini kullanmıştı.
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