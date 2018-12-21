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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Trump İle Anlaşamayan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten İstifa Kararı

- Trump İle Anlaşamayan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten İstifa Kararı

Trump'ın tweetler

Sosyal Medya Görev Süresi Uluslararası Savunma Bakanı Askeri Birlik 

-Mattis'in arşiv görüntüleri

(WASHINGTON) - Trump ile anlaşamayan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’ten istifa kararı WASHINGTON

- ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump ile belli konularda görüş farklılığı yaşadığı için istifa kararı verdiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD’nin Suriye’deki askeri birliklerini geri çekmesi ve Amerika’nın dünya ülkeleri ile ilişkisindeki derin anlaşmazlıklarından dolayı istifa kararı aldığını açıkladı.
Mattis’in Beyaz Saray’a giderek yaklaşık 45 dakika Başkan Trump'la görüştükten sonra istifa mektubunu sunduğu ve Şubat ayı sonunda görevden ayrılacağı belirtildi. Jim Mattis yaptığı açıklamada, Başkan Trump’a kendisine bu görevi verdiği için teşekkür ettiğini ve yaptığı görevden gurur duyduğunu söyledi.

ABD’nin asıl gücünün müttefikleriyle olan ilişkisinden kaynaklandığını ve bu sebeple müttefiklerine saygı göstermeden kendi çıkarlarını koruyamayacağını belirten Mattis, “Başkan Trump’la ABD’nin uluslararası arenadaki pozisyonuna ilişkin görüşlerimiz farklılaştı. Başkan’ın bu konuda kendi düşüncelerine yakın bir savunma bakanı ile çalışma hakkı var. Bu düşünce dolayısıyla görevden ayrılmamın doğru olduğuna inanıyorum” dedi.
28 Şubat 2019'da görev süresinin sona ereceğini belirten Mattis, yeni bakan belirlenene kadar elinden gelen tüm kolaylığı göstereceğini de ifade etti.
ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Trump istifayı, “General Jim Mattis, benim hükümetimde son 2 yılda, Savunma Bakanı olarak hizmet verdikten sonra büyük bir onurla şubat ayının sonunda emekliye ayrılacak. Mattis Jim’in görev süresi boyunca özellikle yeni savaş ekipmanları alınması yönünde çok büyük ilerleme kaydedildi. General Mattis, müttefiklerin ve diğer ülkelerin askeri yükümlülüklerini paylaşmalarını sağlama konusunda bana çok yardımcı oldu. Hizmetlerinden dolayı Mattis’e çok teşekkür ederim” sözleriyle duyurdu. Trump konuyla ilgili yaptığı paylaşımda yeni savunma bakanının isminin de en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.
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