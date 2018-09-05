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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Trump: “İdlib’te Katliam Olursa Abd Çok Kızacak” - Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah İle Bir Araya Geldi

- Trump: “İdlib’te Katliam Olursa Abd Çok Kızacak” - Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah İle Bir Araya Geldi

Trump emir görüşme

(WASHINGTON) - Trump: “İdlib’te katliam olursa ABD çok kızacak”- Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile bir araya geldi WASHINGTON

Lyon İdlib Katliam 


- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü. Trump, İdlib’te bir katliam olması durumunda ABD’nin çok kızacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Trump, İdlib’de Rus savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanla ilgili açıklama yaptı. Trump, “İdlib’deki durum çok üzücü. Orada 35 bin düşmanının var olduğunu düşünüyorlar ve şu anda orada yaşayan 3 milyon insan var. Umarım çok mantıklı ve dikkatli olurlar, çünkü dünya orayı izliyor. Bir katliam olamaz. Eğer bu bir katliam ise, dünya çok ama çok ama çok öfkelenecek ve ABD de çok kızacak. Bunu çok yakından izliyorum” dedi.
İdlib ve çevresinde birçok insanın bulunduğunu ancak silahlarla kuşatıldığını ifade eden Trump, “Bunlar masum insanlar, orada en az 3 milyon masum insan var. Dünya ve ABD çok yakından izliyor” dedi.
Kuveyt Emiri’nin bugün gerçekleştirdiği Washington ziyareti iktidara gelmesinden bu yana ABD’ye yaptığı beşinci resmi ziyaret oldu.
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