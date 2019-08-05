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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Trump, beyaz ırkçılığı kınayarak, idam istedi

- Trump, beyaz ırkçılığı kınayarak, idam istedi

Trump’ın basın açıklaması

(WASHINGTON) WASHINGTON

Sosyal Medya Yasa Tasarısı Silahlı Saldırı Basın Açıklaması Silah Satışı 


- ABD Başkanı Donald Trump, Texas ve Ohio eyaletlerinde düzenlenen toplam 31 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı hakkında yaptığı basın açıklamasında beyaz ırkçılığını kınayarak, suçluların idam edilmesini istedi. ABD’nin Texas ve Ohio eyaletlerinde 12 saat içinde iki silahlı saldırı düzenlenmiş, 31 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılara ilişkin Beyaz Saray'da basın açıklaması düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, “esnek” silah yasalarına dikkat çekerek, silah satışında daha sıkı geçmiş sorgulaması öngören bir yasa istediğini duyurdu. Trump, ayrıca benzer saldırılar düzenleyen saldırganların hızlı bir şekilde idam edilmesi için kongreye yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdiğini kaydetti.
Texas’taki katliamın failinin sosyal medyada ırkçılık dolu mesajlar yayınladığına değinen Trump, “Milletimiz tek bir sesle, nefreti, bağnazlığı ve beyaz ırkçılığı kınamalı. Bu şeytani ideolojilerin yenilmesi gerekiyor. Nefretin Amerika’da yeri yoktur” dedi.
Trump, televizyonlarda, bilgisayar oyunlarında ve birçok mecrada korkunç içeriklerin yayıldığı tehlikesine işaret ederek, “Bugün sorunlu gençlerin kendilerini şiddeti öven bir kültürle kuşatması çok kolay. Bunu durdurmalı veya büyük ölçüde azaltmalıyız ve hemen başlamalı” diye konuştu.

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