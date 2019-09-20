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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Trump, Bahreyn Veliaht Prensi El-halife’ye: “700 Milyar Dolarınız Var Ve Bu Çok Fazla Size” Haberi

- Trump, Bahreyn Veliaht Prensi El-halife’ye: “700 Milyar Dolarınız Var Ve Bu Çok Fazla Size” Haberi

- Trump, Bahreyn Veliaht Prensi El-Halife’ye: “700 milyar dolarınız var ve bu çok fazla size”

(WASHINGTON) - Trump, Bahreyn Veliaht Prensi El-Halife’ye: “700 milyar dolarınız var ve bu çok fazla size” WASHINGTON

Dolar Milyar Dolar Halife 


- ABD Başkanı Donald Trump, Washignton'a gelen Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife ile gerçekleştirdiği görüşmede, “700 milyar dolarınız var ve bu çok fazla size” dedi.
Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife resmi temaslarda bulunmak üzere birkaç gün önce geldiği Washignton'da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede Trump Veliaht Prens Selman'a, "Bahreyn'in 700 milyar doları var, gelecek yıl 718 milyar dolar ve sonraki yıl 738 milyar doları olacak bu çok para, Bahreyn’in çok parası var" dedi.
Veliaht Prens Selman ise Trump'ın konuşmasına yanıt vererek “Evet, bu para çok” dedi.
4 gün önce ABD'ye ziyaretinde bulunan El-Halife'nin, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldiği kaydedildi.
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