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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Trump, Aile Ayrılığını Durduran Kararnameyi İmzaladı

- Trump, Aile Ayrılığını Durduran Kararnameyi İmzaladı

imza ve konuşma

(WASHINGTON) - Trump, aile ayrılığını durduran kararnameyi imzaladı WASHINGTON

İspanyolca Asad Politika 


- ABD Başkanı Donald Trump, tepki çeken “sıfır hoşgörü” politikasında değişikliğe giderek göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören kararnameyi imzaladı. ABD Başkanı Donald Turmp, gelen baskılar sonucunda geri adım atarak ABD sınırını yasadışı yollardan geçtikten sonra gözaltına alınan çocukları ailelerden ayırma sürecini sona erdirecek bir kararname imzaladı. Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte göçmenlik konusunda idari bir kararname imzaladı. Trump, "Bu, aileleri bir arada tutmak, güçlü bir sınır oluşturmamızı sağlamakla ilgilidir" dedi.
ABD’de göçmenlerin tutulduğu tesislerde çocuklara yapılan kötü muamele ve ailelerinden ayrılan çocukların 'Anne, baba' diye ağlayarak çığlık atmaları, İspanyolca konuşan çocukların ses kayıtlarının yayınlanması, insan hakları savunucusu dernek ve kuruluşları ayağa kaldırmıştı.
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