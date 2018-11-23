Troya Hazineleri belgeselinin galası yapıldı

-Katılımcılardan görüntü

-Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan görüntü

-Belgeselden görüntü

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Alman Arkeolog Heinrich Schliemann tarafından önce Yunanistan’a sonrasında ise Almanya’ya kaçırılan Troya Hazineleri belgeselinin galası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapıldı. Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 1873’te önce Yunanistan’a sonra Almanya’ya kaçırılan Troya hazinelerinin belgeselinin galası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapıldı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen ‘Troya Hazineleri Asırlık Hasret’ adlı belgesel’in galasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve çok sayıda davetli katıldı.

Galada Bakan Mehmet Nuri Ersoy, salona girerek belgeseli izledi. Yapımcılığını ve yönetmeliğini Nihal Ağırbaş’ın yaptığı belgeselin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil kaleme aldı. Çok sayıda oyuncunun yer aldığı filmde, Schliemann’ı Cenan Çamyurdu canlandırdı. Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Doç. Dr. Ali Sönmez ile Arkeolog Nezih Başgelen belgeselin danışmanları arasında bulunurken, ‘Troya Hazineleri Asırlık Hasret’ adlı belgesel, 2018 Troya Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen tek eser olarak yerini almış oldu. Belgeselde, çekimlerin yapıldığı dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın görüşlerine de yer verildi.

Schliemann’ın notları ve anılarından alıntılarla yazılan senaryoda, Alman arkeoloğun rotası, Çanakkale’de araştırma yaptığı yerler, eserleri kaçırdığı Karanlık Liman dahil tüm gerçek mekânlar görüntülendi. Hikaye profesyonel oyuncularla adım adım canlandırıldı. Çekimler üç hafta sürerken, kazı sahneleri için özel bir alanda Troya antik kenti kuruldu. İç mekân drama çekimleri için İzmit Seka Kağıt Fabrikası’nda plato oluşturuldu. Belgesel ekibi, kaçırıldığı Almanya’da eserleri görüntüleyip Alman uzmanlardan görüş aldı. Beş ayda hazırlanan belgeselin ilk gösterimi Adana Film Festivalinde gerçekleşmişti.

