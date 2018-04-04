Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Troia Antik Kenti'nde ziyaretçi patlaması İzle

Troia Antik Kenti'nde ziyaretçi patlaması İzle

Troia antik kentinden genel detay arşiv görüntü

Akkale 

-Troia antik kentini ziyaret eden turistlerden genel detay arşiv görüntü

( ÇANAKKALE )- 'Troya Yılı'nda ziyaretçi sayısı 2 kat arttı ÇANAKKALE

- Çanakkale'de Troia Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edilişinin 20'inci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troya Yılı' adeta ziyaretçi patlaması yaşanmasına neden olurken, geçtiğimiz yıla oranla Troya Ören Yerini ziyaret edenlerin sayısı üç ayda, iki kat arttı. Troia Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edilişinin 20'inci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen '2018 Troya Yılı' ziyaretçi akını yaşatıyor. Çanakkale’ye turizm anlamında büyük katkı sunacak '2018 Troya Yılı’nın ilk meyveleri alınmaya başladı.
Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’deki bütün fuarlarda Çanakkale Valiliği’nin girişimleriyle tüm detaylarıyla tanıtılan Troya, daha şimdiden ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
Tanıtımlarla birlikte Troya Ören Yeri’nin ziyaret eden turist sayısına fazlasıyla yansıdı. Turnike geçiş istatistiklere göre 2017 yılının 1 Ocak-31 Mart tarihlerini kapsayan ilk üç ayında, 46 bin 248 kişinin geldiği Troya Ören Yeri’ni, 2018 yılında ise aynı tarihlerde 90 bin 208 kişi ziyaret etti. 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesi ve Anadolu'nun kadim değeri Troya'yı dünya ile insanlıkla buluşturacak olan Troya Müzesi'nin açılmasıyla birlikte ziyaretçi rakamlarında daha da artış bekleniyor. (UYC-MY-İHS
İlgili Foto Galeriler
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı