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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Triportördeki paletler üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Triportördeki paletler üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

-amatör kamera-

Amatör Kamera Kamera Amatör Tehlikeli Yolculuk 

-tehlikeli yolculuktan görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da triportörün üzerine yükledikleri tahta paletlerin üstünde tehlikeye aldırış etmeden seyahat eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşlara el salladı Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Triportörün kasasına üst üste yükledikleri tahta paletin üzerinde seyahat eden genç görenleri hayrete düşürdü. Canını hiçe sayarak yoluna devam eden genç, kendisini görüntüleyen vatandaşa ise el salladı. Tehlikeli yolculuklarına bir süre daha devam eden genç, ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
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