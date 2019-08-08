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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - GAZİANTEP

Triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - GAZİANTEP

- Tekstilkent Mahallesi 26’ncı sokak - itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelişi - itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması Gaziantep ’te triko atölyesinde çıkan yangın söndürüldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’te bir triko atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 26’ncı sokakta faaliyet gösteren bir triko atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.Atölyede soğutma çalışması devam ediyor.

Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri 

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