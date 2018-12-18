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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tribünden düşen Fenerbahçeli genç için taraftarlar hastaneye akın etti

Tribünden düşen Fenerbahçeli genç için taraftarlar hastaneye akın etti

-Hastaneden detaylar

Hastane Geçmiş Olsun Kulüp Başkanı Spor Müsabakası 

--Hastanedeki taraftarlardan detaylar
--Ali Koç'tan detaylar
--Ali Koç'un doktorla konuşması
--Ali Koç'un hastaneden ayrılması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaralanan genç için hastaneyi ziyaret etti, doktorlardan bilgi aldı İSTANBUL

- Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Maç sonrasında taraftarlar hastaneye akın etti. Öte yandan Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yaralanan Ergen için hastaneyi ziyaret etti. Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, Maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi. Taraftarlar hastaneye akın etti Twitter hesabından yapılan açıklama sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar hastaneye kan vermek için akın etti. Hastanede toplanan yüzlerce taraftar, hastane önünde Ergen’den gelecek güzel haberi bekledi. Ali Koç hastaneyi ziyaret etti Maç sonrası hastaneye gelen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, doktordan bilgi aldı. Burada bir süre duran Koç, Ergen ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı. Ergen’in durumu kritik Merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan Ergen’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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