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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi - AYDIN

Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi - AYDIN

- Yarıştan detaylar - Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın konuşması - Ödül töreninden detaylarTriatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası sona erdiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde düzenlenen Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı.Türkiye Triatlon Federasyonu, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Şampiyonanın elit kadınlar kategorisinde İpek Öztosun birinci, Esra Nur Gökçek ikinci, Ece Calp üçüncü oldu.Elit erkekler kategorisinde ise birinciliği Gültiğin Er, ikinciliği Emirhan Altıntaş, üçüncülüğü Oleg Astanin kazandı.Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yaptığı açıklamada, keyifli ve yoğun bir şampiyona yaşandığını belirterek "Toplamda rekor katılım var. Tüm kategorilerde 500'ün üzerine çıkmıyorduk, burada 800'ün üzerine çıktı. Masterlerde ortalama katılım 100 - 110 civarıyken burada 300'leri bulduk. Katılım fazla oldu. Hazırladığımız çip sistemini ilk kez kullandık." şeklinde konuştu.

Dera Rekor Şampiyon Bulduk Gori 

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