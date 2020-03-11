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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Trenler 'korona virüs'e karşı hazır

Trenler 'korona virüs'e karşı hazır

Trenlerdeki korona virüs tedbirleri

İnsan Vücudu Sayılar Yüksek Hız Makinist 

-Koltukların temizlenmesi
-Tren içerisinde geneller ve detaylar

( ANKARA )- Trenlerde 'korona virüsü' karşı dezenfekte ediliyor ANKARA

- TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, 'korona virüs' salgını sebebiyle, bünyesinde bulundurduğu trenlere rutin temizliğin yanı sıra dezenfektede yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, seferini dolduran trenlere gün sonunda rutin olarak temizlik işlemi uyguluyordu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'korona virüs' salgını sonrasında Taşımacılık AŞ, trenlerdeki temizlik işlemlerinin yanı sıra dezenfekte tedbirleri de uygulamaya başladı.
"Trenler merkeze döndüklerinde özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor" Gün içerisinde, 23 bin yolcu taşıyan yüksek hızlı, 45 bin yolcu taşıyan konvansiyonel, 430 bin yolcu taşıyan Marmaray ve 39 bin yolcu taşıyan Başkentray trenleri, sefer sayılarını tamamladıktan sonra rutin bakım için merkeze dönüyorlar. Bakımları tamamlandıktan sonra rutin temizlik işlemi gerçekleştirilen trenlere, 'korona virüs' salgını tedbirleri kapsamında insan vücuduna zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte uygulanmaya başlandı. "Özel kıyafetli ekipler trenin en kuytu köşeleri dahil dezenfekte ediliyor" Özel kıyafetli ve maskeli ekipler, temizliği tamamlanan trenlerin koltuk üstleri ve altlarına, koltuk arkalarına, bagaj kısımlarına, tuvaletlere, kapılara ve kapı kollarına, yolcuların ayaklarını koydukları ayaklıklara ve makinist kabinine kadar her yeri insan vücuduna zarar vermeyen ilaçlar ve özel makinelerle iki defa dezenfekte ediyor. Dezenfekte işlemi tamamlanan trenler, kullanım için hazır olduktan sonra seferlerine başlıyor. (MH-
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