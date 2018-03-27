Trenle yolculuk yapıp kitap okudular - AYDIN

- Aydın Tren Garı'ndan genel detay görüntü - Öğrencilern kitap okuma etkinliğinden genel detay görüntü - Aydın Vali Yardımcısı Ediz Sürücü'nün konuşması - İl Kültür Turizm Müdürü Murat Yılmaz'ın açıklamaları - Öğrencilerin konuşması - Trenle Aydın 'dan Söke'ye giden 60 ilkokul öğrencisi, seyahat süresince kitap okudu, vagonların camlarına ise "okumak özgürlüktür", "kitap en güzel dosttur" yazılı pankartlar asıldıAYDIN (AA) - Aydın 'da ilkokul öğrencileri, trenle yolculuk yapıp kitap okudu.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün "trende okuyoruz" çalışması kapsamında, 60 ilkokul öğrencisi, 32744 sefer sayılı treni ile öğretmenleri eşliğinde Aydın 'dan Söke'ye yolculuk yaptı.Öğrenciler, seyahat süresince yanlarında getirdikleri kitapları okudu. Çocukların bulunduğu vagonların camlarına ise "okumak özgürlüktür", "kitap en güzel dosttur" yazılı pankartlar asıldı.Öğrencilere eşlik eden Aydın Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, farklı bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kitap okumanın önemini herkesin bildiğini dile getiren Sürücü, "Bugün boş zamanımızda kitap okuyarak, bu seyahatimizi en iyi şekilde değerlendirebilmenin de farkındalığına varabilmek için ve bu yönde bir alışkanlık kazanmak için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi. İl Kültür Turizm Müdürü Murat Yılmaz da öğrencilere her yerde kitap okunabileceğini göstermeye çalıştıklarını vurguladı.Öğrencilerden Ali Demir Elmas ise herkesin kitap okuması gerektiğini söyledi.
Mert Efe de kitap okuduğunda yorgunluğun azaldığını kaydetti. Şener Can Demirol ise "Kitap okumayan karanlıkta kalır. Geleceğinizi çöpe atmamak için okuyun, bitirin ve tekrar okuyun." diye konuştu.