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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trenle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı:1 ölü 1 ağır yaralı

Trenle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı:1 ölü 1 ağır yaralı

Hafif ticari araçtan görüntü

Polis Yük Treni Ticari Araç Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-yük treninden görüntü
-polislerden görüntü
-detaylar

( NİĞDE ) Trenle hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı- Tren, hafif ticari aracı 250 metre sürükledi NİĞDE

- Niğde’de yük treni ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Özel İdare kavşağı demir yolu geçidinde meydana geldi. Mehmet U. (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre trenin geçtiği esnada bariyerlerin kapalı bulunduğu ancak bir köşesinde bulunan açıktan geçmeye çalışırken çarpıştılar. Tren, hafif ticari aracı önüne katarak 250 metre sürükledi. Hafif ticari araç içerisinde yolcu olan Ahmet Y. (40) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mehmet (39) ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken hafif ticari araç çekici ile tren yolundan kaldırıldı.
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