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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü - AFYONKARAHİSAR

Trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü - AFYONKARAHİSAR

- Minibüs şöförünün hemzemin geçidin bariyerini sökmesi Afyonkarahisar 'da trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da minibüs sürücüsünün, tren geçeceği için kapanan hemzemin geçitteki bariyeri söktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitteki bariyer, tren geçeceği için otomatik olarak kapandı.Hemzemin geçitte trenin geçişini beklemek istemeyen içinde yolcu bulunan minibüsün şoförü, kapanan bariyeri açmaya çalıştı. Sürücü, açamadığı otomatik güvenlik bariyerini sökerek kenara attı. - Diğer sürücülere de "geçin" işareti yaptıYolun açılmasının ardından sürücü, diğer sürücülere de hemen geçmeleri için elini salladı.Ardından ismi henüz öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, aracıyla hemzemin geçitten yoluna devam etti. Yaşananlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hemzemin Geçit Kamera Karahisar Cep Telefonu 

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