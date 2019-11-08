Trenin çarptığı kişi öldü - MANİSA

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesinin görüntüleri - Olay yerinden genel görüntüler - Bir mahallelinin açıklaması - Tren raylarından görüntülerMANİSA (AA) - Manisa 'da, yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınında, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adama, Kemalpaşa istikametine giden yük treni çarptı. Ağır yaralanan kişi, 112 sağlık ekiplerince Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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