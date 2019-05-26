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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Trenin çarptığı kişi öldü - KARABÜK Video

Trenin çarptığı kişi öldü - KARABÜK Video

- Trenin çarptığı kişi öldü - Asit köyü mevkisi - Kaza yerinden detaylarTrenin çarptığı kişi öldü - Karabük 'te yük treninin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiKARABÜK (AA) - Karabük 'te, yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.Asit köyü mevkisinde rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mecit Özer'e (76) DE - 3387 sefer sayılı Karabük 'ten Çankırı'ya giden yük treni çarptı.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özer'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Özer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, inceleme yaptı.

Hastane Jandarma Yük Treni Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

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